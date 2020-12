“Alfio è diventato bordeaux” | inaspettato fuori programma durante E’ sempre mezzogiorno

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Momento divertentela puntata di oggi 28 dicembre 2020 di ‘E’mezzoggiorno’,in onda a mezzoggiorno (toh) su Rai 1. Un momento che ha ricordato a qualcuna famosa scena fantozziana, che vi riportiamo di seguito. Stavolta non ci sono diete di mezzo, né polpette di Bavaria. Ci sono delle frittelle, sul piatto, e Antonella Clerici che – al posto del dottore della scena con il ragionere più famoso del cinema italiano – non ha fatto nulla affinchéBottaro non assaggiasse il piatto. Dopo aver presentato la ricetta delle frittelle al pubblico da casa, infatti, la Clerici ha trasportato il vassoio con la pietanza davanti ad– ormai caposaldo del– che ha deciso di assaggiarne una. Ma quello che accade è decisamente ...