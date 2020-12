Xiaomi Mi 11 non avrà il caricabatterie nella confezione (Di domenica 27 dicembre 2020) Sulla linea della strategia Apple, altri produttori hanno optato per la stessa soluzione. Parliamo dell’ultimo trend di rimuovere il caricabatterie dalla confezione di acquisto di uno smartphone. In un nuovo post sul social network cinese Weibo, il CEO di Xiaomi Lei Jun ha svelato la confezione del nuovo dispositivo del marchio, menzionando che è particolarmente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Design Samsung Galaxy S21: nuovo alloggiamento fotocamera Il primo smartphone al mondo con fotocamera selfie sotto il display Xiaomi lavora alla lente telescopica per il prossimo smartphone Scheda tecnica Samsung Galaxy S21, il prossimo smartphone Oppo Reno5 Pro 5G in arrivo? Certificazione HDR10+ ottenuta Futuri ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Sulla linea della strategia Apple, altri produttori hanno optato per la stessa soluzione. Parliamo dell’ultimo trend di rimuovere ildalladi acquisto di uno smartphone. In un nuovo post sul social network cinese Weibo, il CEO diLei Jun ha svelato ladel nuovo dispositivo del marchio, menzionando che è particolarmente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Design Samsung Galaxy S21: nuovo alloggiamento fotocamera Il primo smartphone al mondo con fotocamera selfie sotto il displaylavora alla lente telescopica per il prossimo smartphone Scheda tecnica Samsung Galaxy S21, il prossimo smartphone Oppo Reno5 Pro 5G in arrivo? Certificazione HDR10+ ottenuta Futuri ...

webmagazine24 : #Xiaomi Mi 11 non avrà il caricabatterie nella confezione - GizChinait : Non aggiornate #Redmi Note 8 Pro: rischiate il bootloop #RedmiNote8Pro #XIAOMI - scaradave : @soffia_blabla @sbronzodiriace_ Soldi, libri, siero anti età bionike (non capisco perché essendo io un.bimbo), xiao… - stefanodonadio : Anche Xiaomi non fornirà il caricabatterie con il suo prossimo smartphone - spidermac : Anche Xiaomi non fornirà il caricabatterie con il suo prossimo smartphone -