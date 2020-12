Via libera imminente anche per altri vaccini per avere presto l'immunità di gregge (Di domenica 27 dicembre 2020) Al momento l'unico vaccino autorizzato dagli enti europei è quello della Pfizer-BioNTech, somministrato oggi. Dovrebbe essere imminente l'arrivo dei prodotti di altre aziende, ma non c'è ancora una ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 dicembre 2020) Al momento l'unico vaccino autorizzato dagli enti europei è quello della Pfizer-BioNTech, somministrato oggi. Dovrebbe esserel'arrivo dei prodotti di altre aziende, ma non c'è ancora una ...

fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Aifa dà via libera a ottenere sei (e non cinque) dosi da ogni fiala Pfizer: così l’Italia ne av… - Unomattina : Buone notizie per chi, ogni giorno, accudisce cani, gatti e altri animali domestici. La commissione bilancio della… - Tg3web : Tempi più lunghi per il via libera al vaccino della società AstraZeneca, del quale l'Italia ha prenotato 40 milioni… - leonard_berberi : @lucarando16 I 130 mln di euro stanziati dal governo italiano hanno avuto il via libera della Commissione europea [… - sedicizero : RT @wushurabbit: Vaccino AstraZeneca, Ema frena: «Improbabile via libera a gennaio». Arcuri: «Già vaccinati 8 mila italiani». . -