Verso il rientro in classe del 7 gennaio. Il report che assolve le scuole: «Non hanno contribuito alla seconda ondata» (Di domenica 27 dicembre 2020) La riapertura delle scuole non ha contribuito all'aumento dei contagi da Coronavirus in Europa. Secondo un rapporto del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), il rientro nelle aule a metà agosto «è coinciso con un generale rilassamento delle altre misure restrittive in molti Paesi, e non appare essere stato un motore di contagio» nella seconda ondata. Il problema vero sono stati i trasporti e le altre attività che si sono rimesse in moto, ha chiarito l'Ecdc, intervenendo di fatto nel dibattito che continua ad animare il nostro Paese, in vista della ripartenza del prossimo 7 gennaio, quando dovrebbe tornare in aula il 50% degli alunni. L'altolà di De Luca Poco prima di Natale, il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha ...

