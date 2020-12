Vaccini Covid, De Luca salta la fila: l’idea che il potere conceda l’esercizio dell’abuso (Di domenica 27 dicembre 2020) Spero che a nessun politico venga voglia di imitare Vincenzo De Luca e superare la fila per agguantare prima degli altri la fiala di vaccino. Farla oggi, quando il criterio di assegnazione di questo medicinale salva vita non dovrebbe ammettere deroghe, significa esercitare un privilegio. Non si chiedeva affatto a De Luca di correre alla prima ora, scegliendo, in ragione del malinteso potere che ritiene di godere, di saltare la fila. Non è un bell’esempio, non deve essere questa, e speriamo davvero che non lo sia, la scelta dei politici che devono invece provvedere alla migliore organizzazione di un processo di per sé lungo e già abbastanza complicato. De Luca, che non ha mancato di rilevare come la giornata sia stata un po’ troppo enfatizzata dal governo di Roma, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Spero che a nessun politico venga voglia di imitare Vincenzo Dee superare laper agguantare prima degli altri la fiala di vaccino. Farla oggi, quando il criterio di assegnazione di questo medicinale salva vita non dovrebbe ammettere deroghe, significa esercitare un privilegio. Non si chiedeva affatto a Dedi correre alla prima ora, scegliendo, in ragione del malintesoche ritiene di godere, dire la. Non è un bell’esempio, non deve essere questa, e speriamo davvero che non lo sia, la scelta dei politici che devono invece provvedere alla migliore organizzazione di un processo di per sé lungo e già abbastanza complicato. De, che non ha mancato di rilevare come la giornata sia stata un po’ troppo enfatizzata dal governo di Roma, ha ...

