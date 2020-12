Tournée 4 Trampolini 2021: Giovanni Bresadola vuole proseguire il suo percorso di crescita, Alex Insam in gara da Innsbruck (Di domenica 27 dicembre 2020) Incomincia domani il grande spettacolo della 69ma Tournée dei 4 Trampolini, secondo grande evento stagionale dell’inverno per quanto riguarda il circuito del salto con gli sci maschile. Si profilano dieci giorni ad alta tensione tra Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen per capire chi succederà al polacco Dawid Kubacki nell’albo d’oro della manifestazione. Fari puntati invece in casa Italia sulle prestazioni di Giovanni Bresadola, unico azzurro chiamato a disputare tutta la Tournée, mentre Alex Insam salterà le tappe tedesche ed entrerà in scena per il doppio appuntamento austriaco. Bresadola si è reso protagonista sinora di un avvio di stagione decisamente convincente, centrando sempre la qualificazione e ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) Incomincia domani il grande spettacolo della 69madei 4, secondo grande evento stagionale dell’inverno per quanto riguarda il circuito del salto con gli sci maschile. Si profilano dieci giorni ad alta tensione tra Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen,e Bischofshofen per capire chi succederà al polacco Dawid Kubacki nell’albo d’oro della manifestazione. Fari puntati invece in casa Italia sulle prestazioni di, unico azzurro chiamato a disputare tutta la, mentresalterà le tappe tedesche ed entrerà in scena per il doppio appuntamento austriaco.si è reso protagonista sinora di un avvio di stagione decisamente convincente, centrando sempre la qualificazione e ...

