Serie B, Cremonese-Monza 0-2: quarta vittoria nelle ultime cinque gare per Brocchi e quarto posto in classifica (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Monza chiude la 15a giornata del campionato di Serie B vincendo 2-0 in casa della Cremonese.I brianzoli archiviano la pratica grigiorossa grazie a una rete per tempo. Al 14' apre le danze un gol messo a segno da Antonino Barillà su assist di Gytkjaer, il raddoppio lo firma al 76' Frattesi che sfrutta al meglio il servizio di Maric. Punti importanti quelli conquistati dalla squadra di Brocchi che si piazza al quarto posto in classifica con 26 punti all'attivo, avendo ottenuto nelle ultime cinque uscite quattro successi.

