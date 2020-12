Rugby, TOP10 2020-2021: rinviata Calvisano-Mogliano. Positività tra i bresciani (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono tredici i match rinviati complessivamente nelle prime sei giornate del TOP 10 di Rugby: il massimo campionato italiano non si fermerà neppure nella prevista pausa natalizia, dato che sono stati calendarizzati i primi sei recuperi. I primi tre si terranno tra oggi, domenica 27, e domani, lunedì 28 dicembre, mentre gli altri tre si disputeranno domenica 3 gennaio (ma posticipi ed orari sono da definire), infine altri sette match devono ancora essere riprogrammati. All’elenco dei match non ancora riprogrammati si è aggiunto, infatti, poche ore fa, anche Calvisano-Mogliano, incontro della prima giornata che si sarebbe dovuto giocare oggi alle ore 15.00, ma che è stato rinviato a data da destinarsi a causa di Positività al Coronavirus rilevate nella formazione bresciana. Questo il comunicato sella FIR: “La Federazione ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono tredici i match rinviati complessivamente nelle prime sei giornate del TOP 10 di: il massimo campionato italiano non si fermerà neppure nella prevista pausa natalizia, dato che sono stati calendarizzati i primi sei recuperi. I primi tre si terranno tra oggi, domenica 27, e domani, lunedì 28 dicembre, mentre gli altri tre si disputeranno domenica 3 gennaio (ma posticipi ed orari sono da definire), infine altri sette match devono ancora essere riprogrammati. All’elenco dei match non ancora riprogrammati si è aggiunto, infatti, poche ore fa, anche, incontro della prima giornata che si sarebbe dovuto giocare oggi alle ore 15.00, ma che è stato rinviato a data da destinarsi a causa dial Coronavirus rilevate nella formazione bresciana. Questo il comunicato sella FIR: “La Federazione ...

Diavoli senza alternative: vincere a Viadana

di Marco Ballabeni Il Top10 di rugby torna in campo in un insolito round tra Natale e Capodanno, per recuperare alcuni dei tanti incontri non disputati in novembre. Il Valorugby gioca alle 15 a Viadan ...

