Pompei, ultima scoperta: stasera su Rai2 il docu-film con immagini esclusive del Termopolio (Di domenica 27 dicembre 2020) stasera su Rai2, dalle 21:00, alla scoperta del Termopolio grazie al docu-film Pompei, ultima scoperta, un viaggio per rivivere le ultime ore della città. stasera su Rai2, alle 21:00, Rai documentari presenta Pompei, ultima scoperta, un viaggio esclusivo per rivivere le ultime ore della città. Il docu-film mostra per la prima volta al grande pubblico esclusive immagini del Termopolio appena tornato alla luce quasi intatto, di fatto una bottega di alimentari con smercio di cibo già pronto. In un momento in cui l'emergenza sanitaria obbliga musei, cinema ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020)su, dalle 21:00, alladelgrazie al, un viaggio per rivivere le ultime ore della città.su, alle 21:00, Raimentari presenta, un viaggio esclusivo per rivivere le ultime ore della città. Ilmostra per la prima volta al grande pubblicodelappena tornato alla luce quasi intatto, di fatto una bottega di alimentari con smercio di cibo già pronto. In un momento in cui l'emergenza sanitaria obbliga musei, cinema ...

clikservernet : Pompei, ultima scoperta: stasera su Rai2 il docu-film con immagini esclusive del Termopolio - Noovyis : (Pompei, ultima scoperta: stasera su Rai2 il docu-film con immagini esclusive del Termopolio) Playhitmusic - - Mr9Nuria : RT @pompeii_sites: Non perdete questa sera alle 21 su @RaiDue il #documentario '#Pompei ultima scoperta'. Un viaggio straordinario per riv… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Va in onda questa sera alle 21, su Rai2, l'inedito documentario 'Pompei ultima scoperta', che rivela al pubblico i risult… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 27 Dicembre 2020: Cenerentola, tra Quasi Amici, Ricomincio da RaiTre, Pompei Ultima scoperta.… -