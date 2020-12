Per il Guardian la Juventus “si è auto-handicappata scegliendo Pirlo” (Di domenica 27 dicembre 2020) All’improvviso, nel mezzo d’un pezzo che parlava molto dettagliatamente di come la tattica del calcio si sia adattata alla crisi riesumando il vecchio catenaccio, il Guardian scrive: «Juventus, having invested a fortune in an essentially immobile striker and then handicapped themselves by appointing a novice coach…» Un giudizio buttato lì, perfettamente sprezzante, quasi gratuito. Il giudizio del Guardian, anzi di uno dei suoi columnist, Jonathan Wilson, è questo: La Juve, che ha speso una fortuna per acquistare un attaccante essenzialmente immobile (si suppone stia parlando di Morata…), si è auto-handicappata scegliendo un tecnico alle prime armi. Letterale. E non è la prima volta. La considerazione di Pirlo il Maestro, a livello internazionale, sta cominciando a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 dicembre 2020) All’improvviso, nel mezzo d’un pezzo che parlava molto dettagliatamente di come la tattica del calcio si sia adattata alla crisi riesumando il vecchio catenaccio, ilscrive: «, having invested a fortune in an essentially immobile striker and then handicapped themselves by appointing a novice coach…» Un giudizio buttato lì, perfettamente sprezzante, quasi gratuito. Il giudizio del, anzi di uno dei suoi columnist, Jonathan Wilson, è questo: La Juve, che ha speso una fortuna per acquistare un attaccante essenzialmente immobile (si suppone stia parlando di Morata…), si èun tecnico alle prime armi. Letterale. E non è la prima volta. La considerazione diil Maestro, a livello internazionale, sta cominciando a ...

