Paris Saint-Germain | inizia l’era Pochettino

Dopo l'esonero di Tuchel, in casa Paris Saint-Germain inizia l'era di Mauricio Pochettino. Il tecnico ex Tottenham avrà il compito di portare a Parigi l'agognata Champions League, obiettivo a cui era andato vicinissimo con gli Spurs. Pochettino sembra inoltre aver scelto il figlio Sebastian come preparatore atletico. Una soluzione simile a quella adottata al Tottenham, quando Pochettino jr guidava il riscaldamento prima delle partite.

