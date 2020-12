Massimo Ranieri, il drammatico lutto: un momento davvero doloroso (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel passato di Massimo Ranieri c’è un dolorosissimo lutto: drammatica perdita per il famoso cantante e musicista napoletano, i dettagli. Era esattamente l’anno 1964 quando Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri, si faceva notare per la sua voce. Da quel momento, sono passati quasi sessant’anni, eppure il successo del cantante napoletana continua ad essere davvero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel passato dic’è un dolorosissimo: drammatica perdita per il famoso cantante e musicista napoletano, i dettagli. Era esattamente l’anno 1964 quando Giovanni Calone, in arte, si faceva notare per la sua voce. Da quel, sono passati quasi sessant’anni, eppure il successo del cantante napoletana continua ad essereL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

RitaC70 : Domenica In, da Mara Venier ospiti Massimo Ranieri e Clementino: in collegamento c'è Roberto Bolle - Corriere dell'… - 99per100 : RT @99per100: #PiùBellaCanzoneItalianaDiSempre #BestItalianSongOfAllTime 512esimi di finale #SIMPLETHEBEST 1) ...E dimmi che non vuoi mor… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA IL VACCINO DAY, L'OROSCOPO DEL 2021 E MASSIMO RANIERI - bubinoblog : DOMENICA IN: MARA VENIER TRA IL VACCINO DAY, L'OROSCOPO DEL 2021 E MASSIMO RANIERI - _PuntoZip_ : Oggi in TV: “Domenica In” su Rai1 con Mara Venier – Tra gli ospiti Massimo Ranieri e Roberto Bolle. In collegamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ranieri "Qui e adesso" con Massimo Ranieri - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Massimo Ranieri, il drammatico lutto: un momento davvero doloroso

Nel passato di Massimo Ranieri c’è un dolorosissimo lutto: drammatica perdita per il famoso cantante e musicista napoletano, i dettagli. Era esattamente l’anno 1964 quando Giovanni Calone, in arte ...

Massimo Ranieri, la verità sulla figlia Cristiana: perché la teneva nascosta

Forse non tutti sanno che Massimo Ranieri ha una figlia di nome Cristiana. Scopriamo chi è e perché è considerata "segreta".

Nel passato di Massimo Ranieri c’è un dolorosissimo lutto: drammatica perdita per il famoso cantante e musicista napoletano, i dettagli. Era esattamente l’anno 1964 quando Giovanni Calone, in arte ...Forse non tutti sanno che Massimo Ranieri ha una figlia di nome Cristiana. Scopriamo chi è e perché è considerata "segreta".