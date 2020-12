Massimo Ranieri a Domenica In | la paura di questi mesi Foto

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ospite oggi aIn, arriva lui dopo la prima parte della trasmissione in cui Mara Venier ha voluto dare giustamente importanza all’inizio delle vaccinazioni anche in Italia. “Sentire questo silenzio assordante ci devastava, abituati a ben altro. Pur di parlare si chiamava chi non sentivi da tempo, pur di scaricare la. Ho la fortuna di avere casa con un terrazzo e pensavo a chi non ha questa fortuna, alle famiglie chiuse in casa, affacciate alla finestra, chiusi lì. Siamo stati bravissimi”.ricorda la, l’angoscia della scorsa primavera, durante il primo lockdown. Ricordi da bambino, la povertà, le sue canzoni che hanno faticato a trovare spazio, racconta di sua madre, delle attrici con cui ha lavorato, dell’amore. Qui ...

flamanc24 : RT @ilMenestrelloh: MASSIMO RANIERI IMMENSO. Leggendario. Lo ascolterei per ore. #DomenicaIn e grande anche zia Mara - JessicaRossetti : Massimo Ranieri può cantare anche l'elenco telefonico. #DomenicaIn - ElleMimma : Massimo Ranieri, Napoli, Reginella: emozione pura ?? #DomenicaIn - AleFerriPC : @Ranieri_Calone @StefanoColetta2 @RaiUno sto guardando Massimo Ranieri a Domenica in: starei ORE ad ascoltare! ?????? - Silvia_Mio86 : RT @mimmo_sardiello: Cioè Massimo Ranieri ha recitato con Lucia Bose e Anna Magnani? Beh che dire #DomenicaIn -

Mara Venier spiazza Massimo Ranieri a Domenica In: “Non mi hai mai filato” Nuova puntata di Domenica In che si è aperta con gli aggiornamenti ...Non c’era il riscaldamento in casa di Massimo Ranieri, c’era il braciere sotto il tavolo, un freddo che ricorda Natale in casa Cupiello, il gelo di Eduardo De Filippo (foto). A Domenica In Massimo Ran ...