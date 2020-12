Lombardia zona arancione: spostamenti nel proprio comune e centri commerciali aperti (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo 4 giorni di zona rossa per le festività di Natale, la Lombardia diventa arancione da lunedì 28 dicembre come previsto nel decreto Natale (qui l’articolo). E per alcune zone della provincia di Milano, Como e Varese saranno arancione anche per l’allerta neve diramata dalla protezione civile. La prima novità della zona arancione riguarda i td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo 4 giorni dirossa per le festività di Natale, ladiventada lunedì 28 dicembre come previsto nel decreto Natale (qui l’articolo). E per alcune zone della provincia di Milano, Como e Varese sarannoanche per l’allerta neve diramata dalla protezione civile. La prima novità dellariguarda i td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

