Llorente-Juve si fa: l’unico ristoro, però, è del Napoli che ringrazia (Di domenica 27 dicembre 2020) Llorente alla Juve sembra un affare sempre più probabile: felice lo spagnolo, di più il Napoli che si libera di un giocatore fermo da un anno Il calciomercato sembra avere dinamiche sempre più particolari. Anche se, stringi stringi, di fatto ci sono due canoni principali ai quali fare riferimento. Il primo è semplice: sborsare il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 dicembre 2020)allasembra un affare sempre più probabile: felice lo spagnolo, di più ilche si libera di un giocatore fermo da un anno Il calciomercato sembra avere dinamiche sempre più particolari. Anche se, stringi stringi, di fatto ci sono due canoni principali ai quali fare riferimento. Il primo è semplice: sborsare il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

tuttosport : #Llorente alla #Juve: quando può succedere ?? - Sport_Mediaset : Mercato #Juventus: #Ozil e #Llorente nomi caldi per #Pirlo. La dirigenza bianconera è al lavoro per consegnare al t… - MarcoGiordano6 : RT @serieAnews_com: ???? #Llorente-#Juve si fa: ma chi ci guadagna è solo il #Napoli @MarcoGiordano6 - serieAnews_com : ???? #Llorente-#Juve si fa: ma chi ci guadagna è solo il #Napoli @MarcoGiordano6 - Collimasoni : La mia prima opzione per la quarta punta sarebbe un’operazione McKennie-style. Se proprio la Juve non ci sentisse e… -