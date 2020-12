La prima vaccinata in Puglia a TPI | “Una responsabilità grandissima e l’obiettivo di fermare i no vax”

Leggi su tpi

(Di domenica 27 dicembre 2020) “Che grande emozione e che grandevaccinarsi per primi”. Lidia Dalfino, 52 anni e titolare del reparto di rianimazione del Policlinico di Bari, è ladottoressain. Da marzo ad oggi ha assistito almeno 200 pazienti affetti dal Covid e visto molti di loro perdere la vita lontani dai parenti: anziani, giovani, con o senza malattie pregresse. Ha visto con i suoi occhi le conseguenze della pandemia e per questo oggi, domenica 27 dicembre, ha deciso di sottoporsi perall’iniezione anti-Covid in occasione del “V-Day” che lancia la campagna in Italia in Europa dopo il via libera dell’Ema. Che effetto fa essere tra i primi vaccinati in Italia? “È stato simbolico ed emozionante. Si avverte molto ladi essere d’esempio. Sono molto ...