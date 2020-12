Il primo giorno dei vaccini in tutta Europa (o quasi) - the Submarine (Di domenica 27 dicembre 2020) Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries. Vaccination will begin tomorrow across the EU. The #EUvaccinationdays are a touching ... Leggi su thesubmarine (Di domenica 27 dicembre 2020) Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries. Vaccination will begin tomorrow across the EU. The #EUvaccinationdays are a touching ...

PaoloGentiloni : #VaccineDay. Un giorno di speranza, un grazie alla ricerca. Ma l’arrivo dei vaccini è solo il primo passo. La svolt… - UffiziGalleries : Il #26Dicembre è il giorno di Santo Stefano, primo martire della storia della cristianità ucciso per lapidazione 3… - DarioNardella : Sono arrivate le prime dosi del vaccino anti Covid. È il #VaccineDay, il primo giorno della rinascita. Per Firenze,… - yeoubisuho : pwr favore he is so tiny accanto a wooseok sembrano tipo padre e suo figlio il primo giorno dell'asilo - robgreg : @luisaMononoke Non sapevo neache che il cashback valesse solo sul primo scontrino del giorno nel punto vendita.. sono un disastro! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : primo giorno Covid, è il V-day: primo giorno di somministrazione del vaccino. Lo speciale di Sky TG24 Sky Tg24 Coronavirus, Speranza: "Grazie allo Spallanzani, sempre in prima linea"

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2020 Coronavirus, Speranza: Grazie allo Spallanzani, sempre in prima linea Voglio ringraziare i medici e gli infermieri per il lavoro straordinario.

Vax Day: Fvg, primo vaccino h.9:06, si prosegue tutto giorno

Le operazioni sono cominciate alle 9:06 e la prima fiala è stata somministrata ad Ariella Breda, medico dell'Azienda sanitaria giuliano isontina, che per prima ha individuato il virus in regione, effe ...

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2020 Coronavirus, Speranza: Grazie allo Spallanzani, sempre in prima linea Voglio ringraziare i medici e gli infermieri per il lavoro straordinario.Le operazioni sono cominciate alle 9:06 e la prima fiala è stata somministrata ad Ariella Breda, medico dell'Azienda sanitaria giuliano isontina, che per prima ha individuato il virus in regione, effe ...