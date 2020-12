Il governo Conte e il secondo comma dell’art. 88 Cost. La riflessione di Celotto (Di domenica 27 dicembre 2020) Il destino del governo Conte II è racchiuso nel primo periodo del secondo comma dell’art. 88 della Costituzione. In 12 parole scritte oltre 70 anni fa. Come mai? Andiamo con ordine. L’art. 88 della Costituzione recita: “Il presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”. Al secondo comma prevede il c.d. semestre bianco, cioè quel periodo in cui il Presidente della Repubblica, vicino al termine del suo mandato, non può sciogliere anticipatamente le Camere. Il mandato di Sergio Mattarella scadrà il 2 febbraio 2022, per cui ... Leggi su formiche (Di domenica 27 dicembre 2020) Il destino delII è racchiuso nel primo periodo del. 88 dellaituzione. In 12 parole scritte oltre 70 anni fa. Come mai? Andiamo con ordine. L’art. 88 dellaituzione recita: “Il presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”. Alprevede il c.d. semestre bianco, cioè quel periodo in cui il Presidente della Repubblica, vicino al termine del suo mandato, non può sciogliere anticipatamente le Camere. Il mandato di Sergio Mattarella scadrà il 2 febbraio 2022, per cui ...

