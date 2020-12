GF Vip, Tommaso Zorzi sbugiarda Giulia Salemi e Pierpaolo: “Hanno fatto già qualcosa” (Di domenica 27 dicembre 2020) Tommaso Zorzi mette alle strette l’influencer italo-persiana Lunedì scorso, in occasione della puntata pre-natalizia del Grande Fratello Vip 5, il conduttore Alfonso Signorini ha affidato un compito particolare a due gieffini. In pratica, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando devono indagare per capire cosa c’è realmente tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Di recente, il rampollo milanese e la bionda conduttrice, appartati su un divano si sono scambiati dei pareri sulla possibile neo coppia. Nella vigilia di Natale l’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana erano inseparabili, tuttavia i diretti interessati continuano sostengono che la loro è solo bella amicizia. L’ex di Iconize, analizzando con attenzione tali comportamenti, e conoscendo molto ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 27 dicembre 2020)mette alle strette l’influencer italo-persiana Lunedì scorso, in occasione della puntata pre-natalizia del Grande Fratello Vip 5, il conduttore Alfonso Signorini ha affidato un compito particolare a due gieffini. In pratica,e Stefania Orlando devono indagare per capire cosa c’è realmente traPretelli e. Di recente, il rampollo milanese e la bionda conduttrice, appartati su un divano si sono scambiati dei pareri sulla possibile neo coppia. Nella vigilia di Natale l’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana erano inseparabili, tuttavia i diretti interessati continuano sostengono che la loro è solo bella amicizia. L’ex di Iconize, analizzando con attenzione tali comportamenti, e conoscendo molto ...

