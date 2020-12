Freccette | World Darts Championship 2021 | Clemens elimina Peter Wright | Van Gerwen avanza

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Isono ripresi oggi all’Alexandra Palace di Londra dopo i consueti tre giorni di pausa natalizia. Via ai match di terzo turno, con tre incontri nella sessione pomeridiana e altrettanti in quella serale. Ad aprire le ostilità la netta vittoria di Krzysztof Ratajski, che supera per 4-0 Simon Whitlock diventando così il primo giocatore a qualificarsi per gli ottavi di finale. Un traguardo raggiunto per la prima volta in carriera dal polacco, che non lascia scampo all’australiano in un match molto meno equilibrato rispetto alle attese soprattutto a causa delle bassissime percentuali in doppia di Whitlock (6/29). IL TABELLONE DEL TORNEO Chi invece raggiunge gli ottavi per la seconda volta in tre anni è Ryan Searle, che in uno dei due match di terzo turno senza teste di serie batte 4-2 il belga ...