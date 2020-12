Daydreamer: CAN assume un investigatore privato, perché? Anticipazioni (Di domenica 27 dicembre 2020) I rapporti tra Can Divit (Can Yaman) e Yigit (Utku Ates) saranno abbastanza tesi nelle puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda, in prima serata, da giovedì 7 gennaio 2021. Ad un anno dalla sua assenza da Istanbul, il pubblicitario farà di tutto per dimostrare all’amata Sanem Aydin (Demet Ozdemir) che è stato l’editore a bruciare il manoscritto che conteneva il suo primo romanzo, puntando sul fatto che è stato proprio quell’avvenimento che ha causato la loro brusca rottura. Non tutto andrà però per il verso giusto, visto che Can ad un certo punto si troverà costretto ad assumere un investigatore privato per far luce sui “soprusi” di Yigit… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit chiede a Sanem di sposarlo Le Anticipazioni indicano che Yigit deciderà di accelerare ... Leggi su tvsoap (Di domenica 27 dicembre 2020) I rapporti tra Can Divit (Can Yaman) e Yigit (Utku Ates) saranno abbastanza tesi nelle puntate italiane di– Le Ali del Sogno in onda, in prima serata, da giovedì 7 gennaio 2021. Ad un anno dalla sua assenza da Istanbul, il pubblicitario farà di tutto per dimostrare all’amata Sanem Aydin (Demet Ozdemir) che è stato l’editore a bruciare il manoscritto che conteneva il suo primo romanzo, puntando sul fatto che è stato proprio quell’avvenimento che ha causato la loro brusca rottura. Non tutto andrà però per il verso giusto, visto che Can ad un certo punto si troverà costretto adre unper far luce sui “soprusi” di Yigit…– Le Ali del Sogno, news: Yigit chiede a Sanem di sposarlo Leindicano che Yigit deciderà di accelerare ...

