Dayane Mello sgancia una bomba su Andrea e Natalia: “Roba da pelle d’oca, succede un macello” (VIDEO) (Di domenica 27 dicembre 2020) Dayane Mello crea curiosità su Zelletta e Paragoni In occasione del Santo Natale, Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 5 ha ricevuto uno strano dono da parte della fidanzata Natalia Paragoni. Qualcosa che ha suscitato molto interesse al popolo del web ma anche agli inquilini rinchiusi da oltre tre mesi nella casa più spiata d’Italia. Proprio in merito a tale vicenda, Dayane Mello nella notte del 25 dicembre si è recata in confessionale insieme a Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi per sganciare una bomba. Subito dopo, durante una conversazione con Stefania Orlando, la new entry ha confessato: “Dayane ci ha svelato una bomba che non possiamo dire. Pesantissima, davvero pesante. Però non possiamo…Stefania è una ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 27 dicembre 2020)crea curiosità su Zelletta e Paragoni In occasione del Santo Natale,Zelletta al Grande Fratello Vip 5 ha ricevuto uno strano dono da parte della fidanzataParagoni. Qualcosa che ha suscitato molto interesse al popolo del web ma anche agli inquilini rinchiusi da oltre tre mesi nella casa più spiata d’Italia. Proprio in merito a tale vicenda,nella notte del 25 dicembre si è recata in confessionale insieme a Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi perre una. Subito dopo, durante una conversazione con Stefania Orlando, la new entry ha confessato: “ci ha svelato unache non possiamo dire. Pesantissima, davvero pesante. Però non possiamo…Stefania è una ...

