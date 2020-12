Cristiano Ronaldo da urlo: 33 gol in Serie A nel 2020 (Di domenica 27 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo ha avuto un anno d’oro a livello realizzativo: 33 le reti in Serie A nel 2020 per il portoghese Nessuno come lui, ancora una volta. Cristiano Ronaldo segna e continua ad accumulare record su record. Anche il 2020 è stato un anno magico a livello realizzativo: il portoghese, soltanto in Serie A, ha messo a segno 33 gol, staccando tutti gli altri concorrenti. Un numero importantissimo in un anno solare difficile, nel quale il campionato italiano ha vissuto momenti difficili e nel quale anche lo stesso CR7 è stato fermo a causa del Covid-19 che lo ha colpito a settembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020)ha avuto un anno d’oro a livello realizzativo: 33 le reti inA nelper il portoghese Nessuno come lui, ancora una volta.segna e continua ad accumulare record su record. Anche ilè stato un anno magico a livello realizzativo: il portoghese, soltanto inA, ha messo a segno 33 gol, staccando tutti gli altri concorrenti. Un numero importantissimo in un anno solare difficile, nel quale il campionato italiano ha vissuto momenti difficili e nel quale anche lo stesso CR7 è stato fermo a causa del Covid-19 che lo ha colpito a settembre. Leggi su Calcionews24.com

