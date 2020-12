Cristiana Calone figlia Massimo Ranieri, come si conosciuti i due? (Di domenica 27 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri, ma sul loro rapporto ci sta davvero tanto da raccontare. Ecco tutti i dettagli. Cristiana Calone non ha avuto sempre un buon rapporto con il padre, alcuni tristi eventi hanno segnato la loro vita. Oggi Massimo Ranieri sarà ospite a Domenica In. Con la presentatrice Mara Venier Leggi su youmovies (Di domenica 27 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ladi, ma sul loro rapporto ci sta davvero tanto da raccontare. Ecco tutti i dettagli.non ha avuto sempre un buon rapporto con il padre, alcuni tristi eventi hanno segnato la loro vita. Oggisarà ospite a Domenica In. Con la presentatrice Mara Venier

infoitcultura : Cristiana Calone chi è?/ Figlia di Massimo Ranieri presentata al mondo in diretta tv - zazoomblog : Cristiana Calone chi è?- Figlia di Massimo Ranieri presentata al mondo in diretta tv - #Cristiana #Calone #Figlia… - zazoomblog : Cristiana Calone chi è?- Figlia di Massimo Ranieri presentata al mondo in diretta tv - #Cristiana #Calone #Figlia… - zazoomblog : Massimo Ranieri è preoccupato anche per la figlia Cristiana Calone - #Massimo #Ranieri #preoccupato #anche -