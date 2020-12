Covid, in Campania meno tamponi: aumenta la percentuale positivi-test (Di domenica 27 dicembre 2020) Ancora in netto calo, in Campania, il numero dei tamponi esaminati – a causa delle festivita’ – mentre sale la percentuale dei casi positivi. Secondo quanto rende noto l’Unita’ di Crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono stati 3382 i tamponi esaminati (ieri 6448): 310 i casi positivi – 7 sintomatici – il che significa che la percentuale positivi-tamponi e’ pari al 9,16%; ieri era 8,35%. Otto le nuove vittime – 3 nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma registrati; ieri; – e 790 i guariti. ;Questo, invece, il report posti letto su base regionale. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; posti letto di terapia intensiva occupati: 95; posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 dicembre 2020) Ancora in netto calo, in, il numero deiesaminati – a causa delle festivita’ – mentre sale ladei casi. Secondo quanto rende noto l’Unita’ di Crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono stati 3382 iesaminati (ieri 6448): 310 i casi– 7 sintomatici – il che significa che lae’ pari al 9,16%; ieri era 8,35%. Otto le nuove vittime – 3 nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma registrati; ieri; – e 790 i guariti. ;Questo, invece, il report posti letto su base regionale. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; posti letto di terapia intensiva occupati: 95; posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania I dati del 27 dicembre in Italia del Covid-19: sempre meno tamponi e positivi, tasso di positività in salita al 14.89%. Le vittime sono 305

Campania niente tamponi a Natale, ma sale la percentuale dei contagi

In Campania niente tamponi nella settimana di Natale. Ancora in netto calo il numero dei tamponi esaminati - a causa delle festività - mentre sale la percentuale d ei casi positivi. Secondo quanto ren ...

