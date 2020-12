Covid, il quotidiano “Il Tempo” insiste: “Scuola amplificatore di contagi e motore della seconda ondata” (Di domenica 27 dicembre 2020) Sui dati dei contagi da Covid a Scuola c'è una querelle che dura da mesi ormai. Il quotidiano Il Tempo pubblica i dati di una elaborazione che mostra come, specie nella Scuola elementare, il virus circoli con facilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 27 dicembre 2020) Sui dati deidac'è una querelle che dura da mesi ormai. IlIlpubblica i dati di una elaborazione che mostra come, specie nellaelementare, il virus circoli con facilità. L'articolo .

Tg3web : A Milano, oltre alle code davanti ai negozi, c'è un'altra fila. È quella davanti alla mensa 'Pane Quotidiano', spe… - pompeii_sites : Le proposte del Parco archeologico di #Pompei per le feste. Un’offerta variegata per sottolineare, in questo moment… - orizzontescuola : Covid, il quotidiano “Il Tempo” insiste: “Scuola amplificatore di contagi. Specialmente gli alunni della fascia 0-9… - 19marino74 : Screening oncologici saltati, visite specialistiche rinviate, ricoveri per interventi chirurgici sospesi: è la para… - quot_umbria : Vaccino Covid, in Umbria oggi le prime 85 dosi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quotidiano Covid, il quotidiano “Il Tempo” insiste: “Scuola amplificatore di contagi. Specialmente gli alunni della fascia 0-9 anni” Orizzonte Scuola Covid, al via le vaccinazioni: iniettate le prime dosi

Oggi, 27 dicembre, in tutta Italia, così come in tutta Europa, si tiene il ‘Vaccine day’: l'avvio "simbolico" della campagna di vaccinazione anti Covid-19. Ieri 9.750 dosi del vaccino Pfizer-Biontech ...

COVID 19 - Al via i test di un farmaco per l'immunità immediata

Se approvato, verrà somministrato a chi è stato esposto al Covid-19 negli otto giorni precedenti ... La protezione immediata che il farmaco promette, afferma il quotidiano britannico, potrebbe ...

Oggi, 27 dicembre, in tutta Italia, così come in tutta Europa, si tiene il ‘Vaccine day’: l'avvio "simbolico" della campagna di vaccinazione anti Covid-19. Ieri 9.750 dosi del vaccino Pfizer-Biontech ...Se approvato, verrà somministrato a chi è stato esposto al Covid-19 negli otto giorni precedenti ... La protezione immediata che il farmaco promette, afferma il quotidiano britannico, potrebbe ...