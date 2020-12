Covid, è il V-Day: come, dove e a chi vengono distribuite le prime dosi di vaccino (Di domenica 27 dicembre 2020) In Italia e in Europa è il Vaccine day, la prima giornata di somministrazione del farmaco di Pfizer/Biontech contro il coronavirus. Le prime 9.750 fiale, arrivate nel nostro Paese il giorno di Natale, sono state distribuite in tutte le regioni attraverso l'operazione Eos della Difesa e la discesa in campo di Aeronautica, Esercito e Marina con aerei e mezzi via terra. Le prime vaccinazioni a medici e infermieri e al personale sanitario Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 dicembre 2020) In Italia e in Europa è il Vaccine day, la prima giornata di somministrazione del farmaco di Pfizer/Biontech contro il coronavirus. Le9.750 fiale, arrivate nel nostro Paese il giorno di Natale, sono statein tutte le regioni attraverso l'operazione Eos della Difesa e la discesa in campo di Aeronautica, Esercito e Marina con aerei e mezzi via terra. Levaccinazioni a medici e infermieri e al personale sanitario

