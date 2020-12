Coronavirus, in Lombardia 49 decessi in 24 ore. Il crollo dei tamponi porta i nuovi positivi a +466 (Di domenica 27 dicembre 2020) Il bollettino del 27 dicembre Sono +466 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Un numero in forte decrescita rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano aumentati di +1.606 unità. Attualmente, il numero di persone positive al SARS-CoV-2 nella regione è pari a 59.327. Diminuisce altresì il numero di tamponi elaborati: +4.901 (ieri erano stati 15.337), per un totale di 4.785.738 test effettuati sin dall’inizio dell’emergenza pandemica. Sale il numero dei decessi: +49 (ieri erano stati registrati +36 morti), per un totale di 24.867 decessi Covid dall’inizio della pandemia. Continua a decrescere la pressione negli ospedali lombardi. Attualmente i pazienti ricoverati con sintomatologia Covid-19 sono ... Leggi su open.online (Di domenica 27 dicembre 2020) Il bollettino del 27 dicembre Sonocasi diregistrati innelle ultime 24 ore. Un numero in forte decrescita rispetto a ieri, quando ierano aumentati di +1.606 unità. Attualmente, il numero di persone positive al SARS-CoV-2 nella regione è pari a 59.327. Diminuisce altresì il numero dielaborati: +4.901 (ieri erano stati 15.337), per un totale di 4.785.738 test effettuati sin dall’inizio dell’emergenza pandemica. Sale il numero dei: +49 (ieri erano stati registrati +36 morti), per un totale di 24.867Covid dall’inizio della pandemia. Continua a decrescere la pressione negli ospedali lombardi. Attualmente i pazienti ricoverati con sintomatologia Covid-19 sono ...

