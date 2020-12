Clementino: vita privata, biografia, carriera, Instagram, compagna, figli e curiosità sul rapper (Di domenica 27 dicembre 2020) Chi è Clementino nella vita privata? Lui è uno dei rapper più famosi d’Italia e nelle ultime settimane lo abbiamo visto nell’inedita veste di coach in The Voice Senior, il talent show musicale dedicato agli over 65 condotto da Antonella Clerici. Ecco cosa abbiamo scoperto sull’artista campano. Chi è Clementino: biografia, carriera e Instagram Clemente Maccaro, in arte Clementino, è nato ad Avellino il 21 Dicembre del 1982 (Sagittario). La passione per la musica e in particolare per l’hip hop, si è manifestata in lui da ragazzino e, ancora adolescente, Clementino è entrato prima nel gruppo dei Trema Crew e poi nei TCK. Così ha avuto inizio la sua carriera, che ha raggiunto l’apice al Music Summer ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 27 dicembre 2020) Chi ènella? Lui è uno deipiù famosi d’Italia e nelle ultime settimane lo abbiamo visto nell’inedita veste di coach in The Voice Senior, il talent show musicale dedicato agli over 65 condotto da Antonella Clerici. Ecco cosa abbiamo scoperto sull’artista campano. Chi èClemente Maccaro, in arte, è nato ad Avellino il 21 Dicembre del 1982 (Sagittario). La passione per la musica e in particolare per l’hip hop, si è manifestata in lui da ragazzino e, ancora adolescente,è entrato prima nel gruppo dei Trema Crew e poi nei TCK. Così ha avuto inizio la sua, che ha raggiunto l’apice al Music Summer ...

Clemente Maccaro, in arte Clementino, è nato ad Avellino il 21 Dicembre del 1982 (Sagittario). La passione per la musica e in particolare per l’hip hop, si è manifestata in lui da ragazzino e, ancora ...

Mara Venier a Domenica In: “Potevo anche non esserci”

Mara Venier a Domenica In, inaspettata rivelazione durante l'intervista a Clementino: la conduttrice si è appena sottoposta a un intervento.

Mara Venier a Domenica In, inaspettata rivelazione durante l'intervista a Clementino: la conduttrice si è appena sottoposta a un intervento.