Bridgerton, una scena della serie Netflix divide Twitter: "È stupro" (Di domenica 27 dicembre 2020) Bridgerton è finita al centro del dibattito sui social a causa di una scena controversa. Secondo i fan su Twitter, la serie Netflix avrebbe "coperto" una violenza sessuale Bridgerton è una delle ultime serie ad essere state distribuite su Netflix. Certamente, lo show non ambiva ad essere pudico ma tutt'altro. Di certo, non fino al punto tale da spingere molti utenti su Twitter ad accusarlo di aver "coperto" una violenza sessuale. Ebbene sì, lo show Netflix è finito al centro della gogna mediatica per una scena incriminata. Bridgerton segue le vicende di Daphne Bridgerton e il duca Simon Basset, il cui falso amore sfocia in una passione autentica quando ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020)è finita al centro del dibattito sui social a causa di unacontroversa. Secondo i fan su, laavrebbe "coperto" una violenza sessualeè una delle ultimead essere state distribuite su. Certamente, lo show non ambiva ad essere pudico ma tutt'altro. Di certo, non fino al punto tale da spingere molti utenti suad accusarlo di aver "coperto" una violenza sessuale. Ebbene sì, lo showè finito al centrogogna mediatica per unaincriminata.segue le vicende di Daphnee il duca Simon Basset, il cui falso amore sfocia in una passione autentica quando ...

