Blitz di Raiola a Torino, incontro con De Paul: l’argentino è nel mirino della Juve (Di domenica 27 dicembre 2020) Nei giorni scorsi Mino Raiola è stato avvistato a Torino e in molti hanno associato la presenza del procuratore alla trattativa tra Juventus e United per il ritorno di Paul Pogba, ma le cose starebbero in maniera diversa. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Raiola avrebbe incontrato Rodrigo De Paul, trequartista argentino dell’Udinese, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Nei giorni scorsi Minoè stato avvistato ae in molti hanno associato la presenza del procuratore alla trattativa trantus e United per il ritorno diPogba, ma le cose starebbero in maniera diversa. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport,avrebbe incontrato Rodrigo De, trequartista argentino dell’Udinese, L'articolo

