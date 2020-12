Babbo Natale è positivo: ci sono almeno 18 morti e oltre 100 contagiati (Di domenica 27 dicembre 2020) Natale tragico in una casa di riposo in Belgio dove 18 anziani ospiti sono morti per covid in appena un mese e altri cento sono rimasti contagiati dal coronavirus tra cui diversi con sintomi gravi della malattia dopo la visita di un Babbo Natale. Il caso è scoppiato nella cittadina di Mol. A scatenare il focolaio epidemico potrebbe essere stato proprio il Babbo Natale che nei primissimi giorni del mese di dicembre aveva fatto visita alla struttura portando i doni ai residenti per rallegrarli in vista del Natale. Appena tre giorni dopo quella visita, l'uomo, che impersonava in realtà il personaggio di San Nicola da cui poi sarebbe arrivata la leggenda di Babbo Natale, è stato ... Leggi su howtodofor (Di domenica 27 dicembre 2020)tragico in una casa di riposo in Belgio dove 18 anziani ospitiper covid in appena un mese e altri centorimastidal coronavirus tra cui diversi con sintomi gravi della malattia dopo la visita di un. Il caso è scoppiato nella cittadina di Mol. A scatenare il focolaio epidemico potrebbe essere stato proprio ilche nei primissimi giorni del mese di dicembre aveva fatto visita alla struttura portando i doni ai residenti per rallegrarli in vista del. Appena tre giorni dopo quella visita, l'uomo, che impersonava in realtà il personaggio di San Nicola da cui poi sarebbe arrivata la leggenda di, è stato ...

matteosalvinimi : Maglietta firmata dai ragazzi, grazie a Federica e a Babbo Natale?? - forza_italia : Non prendere in giro chi crede in Babbo natale. C'è gente che ha creduto a questi qua ?? - simonebaldelli : Più che la spettacolarizzazione dell'arrivo delle prime fiale di #Vaccini (mancava solo la slitta di Babbo Natale),… - chiarv_ : @lautarvojumped ma poi se quello fosse babbo natale io mi spaventerei un po’ sinceramente - antvrctic : RT @AlleracNicola: Attivisti vestiti da Babbo Natale hanno forzato il blocco israeliano su Gaza per portare regali ai bambini. ??????????????????????… -