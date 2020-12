Vicenza | Di Carlo non si fida del Lecce: “Cerchiamo l’impresa” (Di sabato 26 dicembre 2020) Il tecnico crede nelle possibilità del suo Vicenza, al cospetto di una squadra in crisi. Di Carlo rispolvera il 4-4-2 e valuta alcuni cambiamenti in attacco, anche in vista del match con l’Entella di mercoledì. Domenico Di Carlo chiede al suo Vicenza una prova importante, al cospetto di un’altra squadra in difficoltà. Dopo la Reggina, L'articolo Vicenza Di Carlo non si fida del Lecce: “Cerchiamo l’impresa” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020) Il tecnico crede nelle possibilità del suo, al cospetto di una squadra in crisi. Dirispolvera il 4-4-2 e valuta alcuni cambiamenti in attacco, anche in vista del match con l’Entella di mercoledì. Domenico Dichiede al suouna prova importante, al cospetto di un’altra squadra in difficoltà. Dopo la Reggina, L'articoloDinon sidel: “” proviene da www.meteoweek.com.

CercoSocioIT : Carlo di #Vicenza cerca socio per valutare qualsiasi proposta #imprenditoriale - SalentoSport : #SERIEB – #Lecce, un dicembre (sinora) da cancellare. Al Via del Mare arriva il #Vicenza dell’ex #DiCarlo: programm… - psb_original : Vicenza, Dalmonte: 'Stiamo facendo una buona stagione. Di Carlo? Mi trovo benissimo' #SerieB - Olivier_Vicenza : @CottarelliCPI Sacro santo Carlo, ma se volessimo controllare bene, ci accorgeremo presto che sono i misuratori, i… - psb_original : Vicenza, Di Carlo: 'Non abbiamo fatto malissimo ma neanche bene. Peccato per l'espulsione' #SerieB -