Vanessa Bryant, il primo Natale senza Kobe e Gianna: «Sempre nei nostri cuori» (Di sabato 26 dicembre 2020) «Sempre insieme, mai separati, per sempre insieme nei nostri cuori. Kobe, Vanessa, Natalia, Gianna, Bianka e Capri». Vanessa Bryant ricorda il marito e la figlia scomparsi il 26 gennaio 2020 in un incidente con l’elicottero che usano per gli spostamenti. La moglie di Kobe ha postato una foto con le figlie Natalia, Bianka e Capri e accanto una con la famiglia unita un anno fa a Natale. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 dicembre 2020) «Sempre insieme, mai separati, per sempre insieme nei nostri cuori. Kobe, Vanessa, Natalia, Gianna, Bianka e Capri». Vanessa Bryant ricorda il marito e la figlia scomparsi il 26 gennaio 2020 in un incidente con l’elicottero che usano per gli spostamenti. La moglie di Kobe ha postato una foto con le figlie Natalia, Bianka e Capri e accanto una con la famiglia unita un anno fa a Natale.

