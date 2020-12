Vaccino, Ministero della Salute: “Domani numero simbolico, poi 470 mila dosi a settimana” (Di sabato 26 dicembre 2020) “Le dosi consegnate a tutti i Paesi europei per il 27 dicembre sono in numero ‘simbolico’”, lo precisa il Ministero della Salute, a seguito di alcune polemiche nate soprattutto dal tam tam sui social, ricordando che “la distribuzione vera e propria inizierà dalla settimana che inizia il 28 dicembre e all’Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) “Leconsegnate a tutti i Paesi europei per il 27 dicembre sono in’”, lo precisa il, a seguito di alcune polemiche nate soprattutto dal tam tam sui social, ricordando che “la distribuzione vera e propria inizierà dallache inizia il 28 dicembre e all’Italia arriveranno circa 470ogni”. SportFace.

MediasetTgcom24 : Covid, ministero della Salute: dal 28 dicembre 470mila dosi di vaccino a settimana #vaxday - ilfoglio_it : I numeri (quelli veri) sulle dosi di vaccino già ordinate sono spiegati in una tabella che arriva direttamente dal… - blusewillis : RT @ftk33333: Ministero della salute: 470.000 dosi di vaccino a settimana, spero intendessero al giorno altrimenti ci vogliono due anni per… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, ministero della Salute: dal 28 dicembre 470mila dosi di vaccino a settimana #vaxday - Lux_Aurea : RT @marcodifonzo: Ministero della Salute: le dosi di vaccino consegnate a tutti i Paesi europei per il 27 dicembre sono in numero 'simbolic… -