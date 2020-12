Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio arrivato ieri dal Belgio alla caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto ail furgone con le prime 9750 dosi del vaccino anti covid seiser biontex destinata l’Italia raggiungerà stamani l’ospedale capitolino Spallanzani le dosi destinato in rumeno resteranno Qui circa 250 militari trasporteranno via terra quelle per le destinazioni entro i 300 km via aerea da pratica di mare le restanti domani il vice dei risale intanto era tutta la positività e tamponi effettuati al 12,5 nel Regno Unito si sta testando un farmaco che potrebbe dare immunità immediata e protezione da covid per 6-12 mesi lo riporta il Guardian il paese britannico intanto quota 70000 morti con Europa che ha registrato finora più di 25 milioni di contagi non siete soli ha detto ai sudditi la ...