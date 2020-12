Tutte le risposte dell'Aifa sul vaccino anticovid (Di sabato 26 dicembre 2020) Roberta Damiata Trentacinque risposte alle domande più comuni sul vaccino Pfizer Comirnaty rilasciate dall'Aifa l'agenzia italiana del farmaco. Tutto quello che c'è da sapere prima di sottoporsi alla vaccinazione Da domani, 27 dicembre, inizierà la vaccinazione contro il Covid-19 con il primo vaccino (Pfeizer-Niontech) che ha avuto l'approvazione dell'Agenzia Europea del farmaco l'Ema e di quella italiana l'Aifa. Le prime dosi verranno somminsistrate a medici e ad infermieri da sempre in prima linea dall'inizio della pandemia. Le domande su questa vacccinazione sono comunque molte, per questo, sempre l'Aifa, ha stilato 35 Faq, ovvero le domande pià frequenti, dando Tutte le risposte necessarie che è ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) Roberta Damiata Trentacinquealle domande più comuni sulPfizer Comirnaty rilasciate dall'l'agenzia italiana del farmaco. Tutto quello che c'è da sapere prima di sottoporsi alla vaccinazione Da domani, 27 dicembre, inizierà la vaccinazione contro il Covid-19 con il primo(Pfeizer-Niontech) che ha avuto l'approvazione'Agenzia Europea del farmaco l'Ema e di quella italiana l'. Le prime dosi verranno somminsistrate a medici e ad infermieri da sempre in prima linea dall'inizioa pandemia. Le domande su questa vacccinazione sono comunque molte, per questo, sempre l', ha stilato 35 Faq, ovvero le domande pià frequenti, dandolenecessarie che è ...

