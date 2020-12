Trema la terra nell’area Flegrea: scossa avvertita tra Pozzuoli ed Agnano (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Una scossa sismica di lieve entità è stata avvertita intorno alle 13 e 31 di oggi nella zona di Pozzuoli. L’evento tellurico di magnitudo 1.3, con epicentro sul bordo sud orientale del cratere della Solfatara, è stato avvertito dalla popolazione dell’area Flegrea tra il comune di Pozzuoli e i quartieri napoletani di Agnano e Fuorigrotta. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Unasismica di lieve entità è stataintorno alle 13 e 31 di oggi nella zona di. L’evento tellurico di magnitudo 1.3, con epicentro sul bordo sud orientale del cratere della Solfatara, è stato avvertito dalla popolazione dell’areatra il comune die i quartieri napoletani die Fuorigrotta. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

