Scrittori | è morto James Gunn | autore di fantascienza dai toni profetici

Washington, 26 dic. - (Adnkronos) - Lo scrittore statunitense James Edwin Gunn, famoso autore di fantascienza dai toni quasi profetici, è morto nella sua casa di Lawrence, in Kansas, all'età di 97 anni per cause naturali. L'annuncio della scomparsa, avvenuta mercoledì mattina, 23 dicembre, è stato dato da "The Hollywood Reporter". Gunn ha pubblicato romanzi notevoli di sci-fiction, tradotti in sette lingue. In italiano nella collana Urania di Mondadori sono usciti "Questo mondo inespugnabile" (1955), "I fabbricanti di felicità" (1961), "Gli immortali" (1962), "Gli ascoltatori" (1972), "Futuro al rogo" (1972), "Un regalo dalle stelle" (2005), "Oltre l'ignoto" (2014). Insieme a Jack Williamson ha scritto "Un ponte tra le stelle" nel 1955.

Washington, 26 dic. – (Adnkronos) – Lo scrittore statunitense James Edwin Gunn, famoso autore di fantascienza dai toni quasi profetici, è morto nella sua casa di Lawrence, in Kansas, all’età di 97 ...

