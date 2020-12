Sanremo, pubblico "blindato" sulla nave o in alberghi. Scoppia la polemica - (Di sabato 26 dicembre 2020) Novella Toloni La Rai conferma l'ipotesi "bolla" sulla nave da crociera e rilancia con un'altra soluzione legata agli alberghi cittadini La folle idea di isolare gli spettatori del teatro Ariston su una nave da crociera a largo di Sanremo ha suscitato scalpore. Quella che sembrava però solo una supposizione lanciata da Dagospia, ora dopo ora, sta diventando un'ipotesi concreta. Come riferisce Repubblica, infatti, da viale Mazzini sarebbe arrivata la conferma che tra le ipotesi al vaglio della Rai e degli organizzatori del festival di Sanremo c'è proprio quella di creare una sorta di bolla di isolamento. Questo per garantire la massima sicurezza - in termini di contagi - al pubblico in sala. Ma non sarebbe l'unica ipotesi in campo. Il quotidiano riporta ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) Novella Toloni La Rai conferma l'ipotesi "bolla"da crociera e rilancia con un'altra soluzione legata aglicittadini La folle idea di isolare gli spettatori del teatro Ariston su unada crociera a largo diha suscitato scalpore. Quella che sembrava però solo una supposizione lanciata da Dagospia, ora dopo ora, sta diventando un'ipotesi concreta. Come riferisce Repubblica, infatti, da viale Mazzini sarebbe arrivata la conferma che tra le ipotesi al vaglio della Rai e degli organizzatori del festival dic'è proprio quella di creare una sorta di bolla di isolamento. Questo per garantire la massima sicurezza - in termini di contagi - alin sala. Ma non sarebbe l'unica ipotesi in campo. Il quotidiano riporta ...

solospettacolo : Festival di Sanremo, pubblico e artisti 'in nave' - ginugiola : Festival di Sanremo, il pubblico in alto mare: 'Spettatori su una nave da crociera, ipotesi allo st…… - GDS_it : Festival di #Sanremo, contro l'emergenza #Covid pubblico e artisti su una nave quarantena - Ticinonline : La Rai sta pensando di mettere tutto il pubblico di Sanremo su una nave da crociera #sanremo #italia #coronavirus - fisco24_info : Festival di Sanremo, pubblico e artisti 'in nave': Il progetto dell'organizzazione per superare l'emergenza Covid -