Rai in lutto | il triste annuncio è appena arrivato

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il giornalista Ezio Zefferi è morto all'età di 94 anni a Roma, il 24 dicembre. A darne l'il sindaco della città in cui aveva deciso di vivere dopo la pensione, Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, Nicolò Rizzo. Storico giornalista Rai ai tempi dell'informazione in bianco e nero, fu tra gli artefici della nascita del Tg2. Per la testata creò alcune rubriche, tra cui "Tg2 Dossier", e fu anche vice direttore. #FOTO A FINE ARTICOLO La carriera di Ezio Zefferi Ezio Zefferi nacque a Tunisi il 5 settembre 1926. Iniziò la professione giornalistica a "Momento Sera", poi passò alla "Gazzetta di Mantova". Nel 1954 partecipò al primo concorso per teleradiocronisti Rai e fu tra i vincitori insieme a Umberto Eco, Elio Sparano, Furio Colombo. Agli inizi degli anni '60 realizzò con Enzio Biagi una serie di documentari, poi curò i servizi ...