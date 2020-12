Nuno Espirito Santo | “Dobbiamo evitare che i giocatori vadano nei negozi | è un rischio troppo grande”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 26 dicembre 2020), allenatore del Wolverhampton, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Tottenham, queste alcune delle sue parole riportate da Marca:“Abbiamo del personale che può fare acquisti e andare al supermercato per conto deiqualunque tipo diperchè abbiamo una rosa corta e alcuniinfortunati. Non ci possiamo permettere di perderne altri, il livello di infezione del Covid-19 sta aumentando molto”. Foto: Express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.