Neverland Ranch venduto per 22 milioni di dollari (Di sabato 26 dicembre 2020) Il famoso Neverland Ranch di Michael Jackson è stato venduto ad un miliardario per 22 milioni di dollari. 78 milioni di dollari in meno rispetto al prezzo richiesto nel 2016. Il cantante aveva acquistato la proprietà nel 1998 chiamandola Neverland. Aveva trasformato il Ranch nel suo parco di divertimenti preferito. Chi ha comprato Neverland Ranch? Il famoso Neverland Ranch di Michael Jackson è stato venduto. La tenuta era stata messa in vendita nel 2015, in seguito alla morte del Re del Pop avvenuta nel 2009. Secondo quanto riferito dall’Associated Press, la proprietà di 2.700 acri a Los Olivos, vicino a Santa Barbara, è stata acquistata da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020) Il famosodi Michael Jackson è statoad un miliardario per 22di. 78diin meno rispetto al prezzo richiesto nel 2016. Il cantante aveva acquistato la proprietà nel 1998 chiamandola. Aveva trasformato ilnel suo parco di divertimenti preferito. Chi ha comprato? Il famosodi Michael Jackson è stato. La tenuta era stata messa in vendita nel 2015, in seguito alla morte del Re del Pop avvenuta nel 2009. Secondo quanto riferito dall’Associated Press, la proprietà di 2.700 acri a Los Olivos, vicino a Santa Barbara, è stata acquistata da ...

