Milan, Serginho si racconta: “Dida e Kakà due fratelli, ricordo che ci bastava uno sguardo per capirci” (Di sabato 26 dicembre 2020) Sergio Claudio Do Santos, da tutti conosciuto con il nome di Serginho, si è raccontato nel corso di un'intervista rilasciata a 'Il Posticipo'.L'ex laterale mancino del Milan con la maglia dei rossoneri ha trionfato sia in Italia che in Europa, il ricordo più nitido per il brasiliano è la finale di Champions League del 2003 vinta ai rigori contro la Juventus."Dida e Kaká sono due fratelli che mi ha dato il mondo del calcio. Abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto. Oggi vedo poco Kaká perché ha la sua vita a San Paolo, io sono spesso a Milano. Con Dida ci incontriamo con più frequenza. Abbiamo vissuto tante cose belle insieme, abbiamo condiviso vittorie e sconfitte. Io e Dida abbiamo frequentato insieme il corso della UEFA. Nelson ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 dicembre 2020) Sergio Claudio Do Santos, da tutti conosciuto con il nome di, si èto nel corso di un'intervista rilasciata a 'Il Posticipo'.L'ex laterale mancino delcon la maglia dei rossoneri ha trionfato sia in Italia che in Europa, ilpiù nitido per il brasiliano è la finale di Champions League del 2003 vinta ai rigori contro la Juventus."e Kaká sono dueche mi ha dato il mondo del calcio. Abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto. Oggi vedo poco Kaká perché ha la sua vita a San Paolo, io sono spesso ao. Conci incontriamo con più frequenza. Abbiamo vissuto tante cose belle insieme, abbiamo condiviso vittorie e sconfitte. Io eabbiamo frequentato insieme il corso della UEFA. Nelson ...

