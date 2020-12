Meteo su Roma con frequenti precipitazioni d’inverno

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 26 dicembre 2020)Ilsusarà caratterizzato dal freddo domenicale, mentre lunedì il vento di libeccio innalzerà i termometri, ma si avranno piovaschi, e non sono da escludere anche occasionali temporali. Anche parte di martedì sarà instabile con piovaschi, e così pure nelle giornate successive si avranno. La temperatura si manterrà in linea con le medie del periodo. Domenica 27: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 3°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Est 7 Km/h, raffiche massime 26 Km/h. Zero Termico: circa 1200 metri. Lunedì 28: nuvoloso con rovesci, molto ventoso a tratti. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 3°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 999 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 16 Km/h, raffiche ...