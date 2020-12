Liverpool, Henderson: «Col 2020 ho capito che ci sono cose più importanti del calcio» (Di sabato 26 dicembre 2020) Jordan Henderson ha parlato del difficile 2020 che tutto il mondo ha vissuto Jordan Henderson, centrocampista e capitano del Liverpool, ha rilasciato un’intervista a Sky Sports dove ha parlato anche del difficile 2020 vissuto da tutto il mondo a causa del Covid-19. «Questo 2020 è stato un ottovolante. Da un lato, ho realizzato il mio sogno di una vita: sono diventato il campione d’Inghilterra. Ma date le circostanze, tutto è stato molto strano. Molte cose brutte stavano accadendo nel mondo, le persone soffrivano molto per il Covid-19 e ho capito che ci sono cose più importanti del calcio. Spero che il 2021 possa essere un po’ più positivo sotto questo punto di vista e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Jordanha parlato del difficileche tutto il mondo ha vissuto Jordan, centrocampista e capitano del, ha rilasciato un’intervista a Sky Sports dove ha parlato anche del difficilevissuto da tutto il mondo a causa del Covid-19. «Questoè stato un ottovolante. Da un lato, ho realizzato il mio sogno di una vita:diventato il campione d’Inghilterra. Ma date le circostanze, tutto è stato molto strano. Moltebrutte stavano accadendo nel mondo, le persone soffrivano molto per il Covid-19 e hoche cipiùdel. Spero che il 2021 possa essere un po’ più positivo sotto questo punto di vista e ...

"La regola è che qui abbiamo un comitato dei calciatori, formato da Henderson, Milner, van Dijk e Wijnaldum. Loro sono i quattro capitani. In loro assenza, la fascia va al giocatore con maggiore ...

Liverpool, il 2020 di Henderson: “Orgoglioso di aver vinto la Premier League ma ho capito che ci sono cose più importanti del calcio”

Un’annata da incorniciare sotto l’aspetto sportivo. Decisamente meno dal punto di vista umano. Jordan Henderson, centrocampista e capitano del Liverpool, è combattutto mentre ripercorre il suo 2020 e ...

