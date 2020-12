Leeds, Bielsa organizza una tombola tra i dipendenti del club (Di sabato 26 dicembre 2020) Una tombola per far sentire parte integrante del gruppo anche i dipendenti di un club di calcio. L’iniziativa è dell’allenatore del Leeds, Marcelo Bielsa che ha deciso di coinvolgere nel gioco non i giocatori, bensì tutti i dipendenti della società. In palio c’è un premio in omaggio, come nella scorsa stagione quando un dipendente si aggiudicò una macchina. Lo ha raccontato Patrick Bamford, attaccante del Leeds ai microfoni dei canali social del club: “Marcelo Bielsa vuole che tutti si sentano coinvolti nel progetto del club, anche chi sta dietro le quinte. Lui vuole che tutti si sentano parte integrante dei risultati della squadra. L’anno scorso aveva organizzato un’altra tombola, e ... Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Unaper far sentire parte integrante del gruppo anche idi undi calcio. L’iniziativa è dell’allenatore del, Marceloche ha deciso di coinvolgere nel gioco non i giocatori, bensì tutti idella società. In palio c’è un premio in omaggio, come nella scorsa stagione quando un dipendente si aggiudicò una macchina. Lo ha raccontato Patrick Bamford, attaccante delai microfoni dei canali social del: “Marcelovuole che tutti si sentano coinvolti nel progetto del, anche chi sta dietro le quinte. Lui vuole che tutti si sentano parte integrante dei risultati della squadra. L’anno scorso avevato un’altra, e ...

