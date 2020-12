Le Donatella meravigliose sullo schermo | il look è da capogiro – FOTO

(Di sabato 26 dicembre 2020) Lecontinuano ad attrarre l’attenzione del pubblico. Lapubblicata sul loro profilo Instagram evidenzia il lorofantastico nella serata di ieri. Non mancano i ringraziamenti Le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Donatella meravigliose

BlogLive.it

Le Donatella hanno scritto sul loro profilo Instagram, mostrandosi, stupende come sempre, in pantalone nero e camicia bianca: “E’ stata una serata meravigliosa! Grazie a tutti per averci seguito con ...di DANIELA GUASTAMACCHIA E' con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant. Era una donna meravigliosa e un'ispirazione per tutti noi, ha annunciato la famiglia chiedendo il ...