Il 2020 ha aumentato le disuguaglianze e il numero di bambini che non andranno a scuola. L’Onu: “Serve un New Deal” (Di sabato 26 dicembre 2020) Il bilancio del 2020 ha il segno più alla disuguaglianza tra ricchi e poveri. Il Covid, secondo l'analisi dell'Onu, ha aumentato nel mondo la disoccupazione, la fame, il numero di persone che hanno bisogno di aiuti alimentari, di bambini che non andranno più a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 26 dicembre 2020) Il bilancio delha il segno più alla disuguaglianza tra ricchi e poveri. Il Covid, secondo l'analisi dell'Onu, hanel mondo la disoccupazione, la fame, ildi persone che hanno bisogno di aiuti alimentari, diche nonpiù a. L'articolo .

CremitTW : RT @orizzontescuola: Il 2020 ha aumentato le disuguaglianze e il numero di bambini che non andranno a scuola. L’Onu: “Serve un New Deal” ht… - orizzontescuola : Il 2020 ha aumentato le disuguaglianze e il numero di bambini che non andranno a scuola. L’Onu: “Serve un New Deal” - auredagaz : @Das90657928 @MassimoMacchi @BlueRoyale1 @teoxandra @graziosafuriosa @repubblica Io ho aumentato il giro d'affari d… - MissioneStartup : RT @camcomroma: Secondo il MISE nel 2020, nonostante la pandemia, il numero delle #startup innovative iscritte alla sezione speciale del Re… - matteos333 : RT @ansa_ambiente: Nel 2019 in #Italia è aumentato del 3,1% rispetto al 2018 il recupero dei #rifiuti di #imballaggio. Il #vetro mostra l'a… -