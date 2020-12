Il 2020 è stato l'anno delle violazioni della regina Elisabetta - (Di sabato 26 dicembre 2020) Francesca Rossi In questo anno così difficile per tutto il mondo la regina Elisabetta ha attraversato non solo l’emergenza causata dalla pandemia, ma anche una crisi familiare a cui ha dovuto rispondere con fermezza e prontezza, perfino violando le regole del protocollo Quando la regina Elisabetta infrange le regole del protocollo reale non è mai per dimenticanza, negligenza, ignoranza o ribellione tout court, ma perché vuole lanciare un messaggio alla famiglia e al mondo. Sua Maestà spezza le catene del protocollo con cognizione di causa, proprio perché lo conosce a memoria e vi si attiene scrupolosamente. Sa bene che quelle norme sono come una di quelle fortezze medievali con il ponte levatoio e il fossato, oltre la quale vi è il cuore della monarchia, cioè il ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) Francesca Rossi In questocosì difficile per tutto il mondo laha attraversato non solo l’emergenza causata dalla pandemia, ma anche una crisi familiare a cui ha dovuto rispondere con fermezza e prontezza, perfino violando le regole del protocollo Quando lainfrange le regole del protocollo reale non è mai per dimenticanza, negligenza, ignoranza o ribellione tout court, ma perché vuole lanciare un messaggio alla famiglia e al mondo. Sua Maestà spezza le catene del protocollo con cognizione di causa, proprio perché lo conosce a memoria e vi si attiene scrupolosamente. Sa bene che quelle norme sono come una di quelle fortezze medievali con il ponte levatoio e il fossato, oltre la quale vi è il cuoremonarchia, cioè il ...

LaStampa : Il 2020 è stato l’anno del «memento mori». Abbiamo invocato il diritto alla movida di fronte a carni che si raff… - ilfoglio_it : Per pm e complottisti aveva diffuso l'epidemia degli ulivi in Puglia, ora Donato Boscia è stato premiato al Maddox… - ilpost : Mancava ancora un ultimo pezzo per realizzare una #Brexit ordinata: ora l'accordo commerciale è stato raggiunto - manginobrioches : RT @marcosalvati: Secondo me il 2020 non è stato capito. - RobyGiotto : RT @GiuseppePalma78: Il 2020 e il governo Conte II verranno ricordati in futuro con questa immagine. Una foto che racchiude l'idiozia di un… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 stato Big tech, perché il 2020 è stato l’anno migliore (e perché il 2021 sarà l’opposto) Corriere della Sera Scienziati britannici sperimentano farmaco anti-Covid

Gli scienziati britannici stanno sperimentando un nuovo farmaco che potrebbe impedire a chi è stato esposto al Covid-19 di sviluppare la malattia, secondo quanto riporta il Guardian. Tale terapia con ...

Scuole in Campania, probabile slittamento della data di apertura a gennaio

CAMPANIA – Rischio slittamento per l’apertura delle scuole a gennaio in Campania: l’ipotesi è che possa avvenire tra il 7 e il 15 gennaio, come sta attualmente valutando l’Unità di crisi della Regione ...

Gli scienziati britannici stanno sperimentando un nuovo farmaco che potrebbe impedire a chi è stato esposto al Covid-19 di sviluppare la malattia, secondo quanto riporta il Guardian. Tale terapia con ...CAMPANIA – Rischio slittamento per l’apertura delle scuole a gennaio in Campania: l’ipotesi è che possa avvenire tra il 7 e il 15 gennaio, come sta attualmente valutando l’Unità di crisi della Regione ...